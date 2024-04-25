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الخميس، 25-04-2024 02:11 م

البريد و"مايلرز العالمية" يوقعان عقد إدارة وتشغيل لتقديم خدمات الفرز والتوزيع

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الوكيل الإخباري - وقعت شركتا البريد الأردني ومايلرز العالمية، عقد إدارة وتشغيل لتقديم خدمات الفرز والتوزيع.

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وبموجب العقد الذي وقعه، مدير عام البريد بالوكالة هنادي الطيب، والرئيس التنفيذي لشركة مايلرز العالمية سامر غرايبة، تلتزم مايلرز بإدارة وتشغيل أعمال الفرز والتوزيع في شركة البريد باستخدام أحدث الوسائل، وبما يحقق أعلى كفاءة من خلال أسطول نقل حديث ومتطور وباستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية ما ينعكس على متلقي الخدمة والحصول على خدمات مميزة.


وبحسب بيان لشركة البريد اليوم الخميس، قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد سامي ألداوود، إن البريد الأردني يسعى ضمن خطته الاستراتيجية لتقديم أفضل الخدمات وبأعلى المعايير الدولية، مشيرا إلى أهمية هذا العقد في الانتقال إلى مستوى أعلى من الخدمات، وستكون آثاره ملموسة على متلقي الخدمة في جميع محافظات المملكة.


وقالت الطيب إن هذه الشراكة ستمثل نقلة نوعية في مجال التوزيع وخدمات التجارة الإلكترونية من خلال تقديم أفضل الخدمات لجميع شرائح المجتمع بجودة عالية وبأفضل الأسعار.


من جهته، قال غرايبة إن هذه الشراكة ستمكن عملاء البريد الأردني من الاستفادة من ممرات تجارية متصلة عبر الأسواق، وهو أمر بالغ الأهمية لاستراتيجيتنا الأوسع كشريك في مجال الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في المنطقة.

 




 

 


 

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