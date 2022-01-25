أول جراحة روبوتية ناجحة في الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري - أدخل مركز الحسين للسرطان نظام جراحة روبوتية يعد الأول من نوعه في الاردن ، بهدف إجراء العمليات الجراحية الكبرى المعقدة.

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وأجرى الفريق الطبي بالمركز أول عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني باستخدام النظام، وتكللت بالنجاح.



وقالت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان: “نفتخر بحصول الأردن على أحدث تقنية في مجال العمليات الجراحية والتي سيكون لها الأثر الكبير في رفع مستوى العلاج الذي نقدمه لمرضانا.



وأضافت، إن حرصنا على مواكبة آخر التطورات في عالم السرطان هو جزء من رسالة مؤسسة ومركز الحسين للسرطان لاحتضان مرضى السرطان، و معالجتهم بطريقة شمولية وحسب أعلى المعايير العالمية.



ويعد هذا النظام من أحدث الأنظمة الجراحية المستخدمة في عالم الطب، حيث يتيح للجراحين إجراء عمليات جراحية معقدة مزيدا من التحكم والدقة والمرونة بشكل أفضل من الجراحة التقليدية، ويمتاز بتدخل جراحي محدود، من خلال استخدام أدوات دقيقة جدا.



ومن شأن هذا النظام الجراحي التعافي بشكل أسرع بعد الجراحة وتخفيف الألم، كما يسهم بتقليل فترات انتظار المريض لمواعيد العمليات.