السبت 28-05-2022
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السبت، 28-05-2022 11:40 ص

45 طائرة مسجلة في سجل الطائرات المدني الأردني العام الماضي

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد الطائرات المسجلة في سجل الطائرات المدني الأردني العام الماضي 45 طائرة، منها 17 طائرة مملوكة، و28 مستأجرة، وفق بيانات لهيئة تنظيم الطيران المدني.

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ومقارنة بين العامين 2020 و2021 تراجع عدد الطائرات المسجلة طائرة واحدة حيث بلغ عدد الطائرات المسجلة في سجل الطائرات المدني الأردني عام 2020 بلغ 46 طائرة، منها 17 طائرة مملوكة، و29 مستأجرة.


وبحسب البيانات الرسمية للهيئة تتوزع الطائرات على أكثر من مشغل جوي؛ حيث تملك الملكية الأردنية 25 طائرة منها 5 مملوكة و20 مستأجرة، والأجنحة الملكية طائرة واحدة مملوكة، والاردنية للطيران 10 طائرات منها 4 مملوكة و6 مستأجرة والعربية للطيران (الأردن) لديها طائرة واحدة مؤجرة لشركة الأردنية للطيران.


كما تملك شركة الأجنحة العربية 4 طائرات، منها 2 مملوكة و2 مستأجرة، وسولتير للطيران (فلاي جوردن) لديها طائرتان مملوكتان.


وتظهر البيانات أن عدد الطائرات المملوكة الخاصة المسجلة طائرتان فقط.


 




 

 


 

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