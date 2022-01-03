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الإثنين، 03-01-2022 10:12 ص

450 ألف دينار لبناء وحدة غسيل كلى بمستشفى المفرق

المفرق


الوكيل الإخباري - قال مدير مستشفى المفرق الحكومي، مقبل الشرفات، الاثنين، إنه تم إحالة عطاء بناء وحدة غسيل الكلى للعام الحالي؛ بعد إقرار موازنة اللامركزية في آذار المقبل، حيث خصص للمبنى 450 الف دينار، ليتم تشيده على مساحة 450 متر مربع وبسعة 35 سريرا.

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وأضاف الشرفات أن وحدة غسيل الكلى بحاجة إلى تحسين نوعيتها وتقديم الخدمة الأفضل للمرضى، والذين هم بأمسّ الحاجة لبناء جديد واجهزة جديدة.


ورجح، الانتهاء من توسعة قسم العمليات القديم الذي يتم العمل عليه حاليا، و بسعة 19 سريرا وضمه للأقسام الأخرى ليصبح المستشفى بسعة 100 سرير خلال الشهرين المقبلين، حيث سيخفف العبء مستقبلا، إضافة إلى الحصول على الاعتمادية ليصبح مستشفى تعليمي.


 




 

 


 

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