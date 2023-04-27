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%47.2 ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من 2023

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الخميس، 27-04-2023 11:16 ص

%47.2 ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من 2023

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الوكيل الإخباري - ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة بنسبة 47.2% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس.

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وقالت الدائرة في تقرير شهري، إن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغت قرابة 1496 ألف م2، مقارنة مع 1016 ألف م2 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بارتفاع نسبته 47.2%.


وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 4.022 رخصة خلال الشهرين الأولين من عام 2023، مقارنة مع 3.317 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2022، بارتفاع نسبته 21.3%، بحسب الدائرة.


وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الشهرين الأولين من عام 2023 قرابة 1307 آلاف م2، مقارنة مع قرابة 889 ألف م2 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بارتفاع نسبته 47%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الشهرين الأولين من عام 2023 قرابة 189 ألف م2، مقارنة مع قرابة 127 ألف م2 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بارتفاع نسبته 48.8%.


وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الشهرين الأولين من عام 2023 ما نسبته 87.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 12.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.


وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25% وإقليم الجنوب ما نسبته 8.3%.


وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من عام 2023، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.5%.


وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة قرابة 980 ألف م2 خلال الشهرين الأولين من عام 2023 مقابل قرابة 653 ألف م2 خلال الفترة نفسها من عام 2022، بارتفاع نسبته 50.1%.


أما على مستوى شهر شباط لعام 2023، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 1896 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 710 آلاف م2 مقارنة مع 560 ألف م2 خلال الشهر نفسه من عام 2022، بارتفاع نسبته 26.8%.

 




 

 


 

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