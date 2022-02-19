السبت 19-02-2022
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السبت، 19-02-2022 05:59 م

5 تحذيرات من الامن العام الى المواطنين

الأمن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه نظراً لما تشهده المملكة من حالة عدم الاستقرار الجوي فإن المديرية تُهيب بالاخوة المواطنين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لا سيّما ضمن اقليم الجنوب الذي تشهد بعض مناطقه تساقطاً للثلوج بين الحين والآخر اضافة الى المناطق الشرقية للمملكة التي تشهد غباراً وضباباً وتدنياً لمدى الرؤية .

وتؤكد على المواطنين اتباع الارشادات التالية: 

1. الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول .

2. الانتقال من الأماكن المنخفضة إلى الأماكن المرتفعة الأكثر أماناً. 

3. عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيراً على الأقدام أو المركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

4_ الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها. 

5- عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إن دعت الحاجة لذلك.

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