5.4 % ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة العام الماضي

الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، ليصل إلى 8.7 مليون متر مربع، مقارنة مع 8.26 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2022، بنسبة نمو بلغت 5.4%.

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وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 22552 رخصة حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، مقارنة مع 23662 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2022، بانخفاض نسبته 4.7%.



وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، إلى أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت نحو 7.2 مليون متر مربع حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، مقارنة بنحو 6.9 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2022، بزيادة نسبتها 4.3%.



في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الـ11 شهرا من العام 2023، نحو 1.5 مليون متر مربع، مقارنة مع 1.4 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام 2022، بزيادة نسبتها 7.1%.



وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 82.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 17.2 % للأغراض غير السكنية.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 66 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الـ11 من العام 2023، بانخفاض نسبته 0.2 % خلال الفترة نفسها من العام 2022، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.3 بالمئة، بزيادة نسبتها 2 % عن الفترة نفسها من العام 2022، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.7 % بانخفاض نسبته 4.4 % عن الفترة نفسها من العام 2022.