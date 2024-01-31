6194 منتفعاً من برنامج دعم الطاقة الشمسية العام الماضي

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن عدد المواطنين المنتفعين، من برامج دعم التي يقدمها صندوق تشجيع الطاقة المتجددة بالمرحلة الثانية العام الماضي 6194 منتفعاً.

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وبينت الوزارة، رداً على استفسارات لـ " الوكيل الإخباري" أن عدد الذين تلقوا موافقة من قبل النوافذ التمويلية لبرنامج دعم الخلايا الشمية بلغ 3206 منتفعين.



وأشارت إلى أنه بلغ عدد المواطنين المنتفعين من برنامج دعم السخانات الشمسية 2988 منتفعاً.



وقالت الوزارة إن هدف الاستعلام على منصة الدعم المُخصصة، هو لغايات معرفة المواطن بمدى انطباق شروط ومعايير البرامج عليه من عدم انطباقها.



ونوهت إلى أن البرامج المُقدمة على المنصة تستهدف فئات تم تحديدها من خلال شروط ومعايير خاصة بالبرنامج.