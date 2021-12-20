%63 من طلبة الجامعات يؤيدون التعليم الوجاهي

الوكيل الإخباري - أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية نتائج دراسة جديدة حول تقييم طلبة الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة لعودة التعليم الوجاهي.



وبينت النتائج، التي اطلع عليها " الوكيل الإخباري" أن غالبية الطلبة 63% يؤيدون قرار العودة الى التعليم الوجاهي في الجامعة، ونسبة تأييد وصلت الى 63% وبين طلبة الجامعات الخاصة 62%.



ووفق الدراسة فإن 74% من طلبة الجامعة الأردنية يؤيدون قرار وزارة التعليم العالي بأن يكون التدريس في هذا الفصل وجاهيا/ مدمج.

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