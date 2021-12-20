الإثنين 20-12-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً

نقابة الألبسة تلوح بإجراءات تصعيدية لوقف تجارة الطرود البريدية

مستو للوكيل : لا تعليق ولا تأخير على الرحلات الجوية

عويس يوعز بتحسين البيئة التعليمية لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة

الرياح توقف حركة الملاحة في العقبة

%63 من طلبة الجامعات يؤيدون التعليم الوجاهي

وزير المالية: نجحنا بإيقاف مسلسل رفع الضرائب على المواطن

وفاة شاب أردني في دبي إثر حادث سير

كريشان عن تقارير ديوان المحاسبة: نحن حكومة استمرارية

المدارس الخاصة : ملتزمون بدفع رواتب العطلة الشتوية

الإثنين، 20-12-2021 12:05 م

%63 من طلبة الجامعات يؤيدون التعليم الوجاهي

61065565d6419


الوكيل الإخباري - أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية نتائج دراسة جديدة حول تقييم طلبة الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة لعودة التعليم الوجاهي. 

وبينت النتائج، التي اطلع عليها " الوكيل الإخباري" أن غالبية الطلبة 63% يؤيدون قرار العودة الى التعليم الوجاهي في الجامعة، ونسبة تأييد وصلت الى 63% وبين طلبة الجامعات الخاصة 62%.

ووفق الدراسة فإن 74% من طلبة الجامعة الأردنية يؤيدون قرار وزارة التعليم العالي بأن يكون التدريس في هذا الفصل وجاهيا/ مدمج.

اضافة اعلان









اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
طرود بريدية

نقابة الألبسة تلوح بإجراءات تصعيدية لوقف تجارة الطرود البريدية

M63A9333 - Copy

مستو للوكيل : لا تعليق ولا تأخير على الرحلات الجوية

iStock_000016004829Large-pr2 (1)

انخفاض معدل البطالة في الأردن إلى 23.2%

620212393320162622308

أمن الدولة: السجن 30 عاما للمتهم الأول بقضية مصنع المخدرات

0L5A9601 - Copy

عويس يوعز بتحسين البيئة التعليمية لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة

pic_186316

الرياح توقف حركة الملاحة في العقبة

أخبار متعلقة
هواري 3

الهواري: نعد بأن تكون الخطط قائمة على اعتماد التعليم الوجاهي في الفصل الدراسي الثاني

حنانيا

أول مُتلقي لمطعوم كورونا في الأردن ينصح المواطنين .. ماذا قال؟

612df09fe1503

المالية: ارتفاع الإيرادات بنحو 864.7 مليون دينار حتى نهاية آب الفائت

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل

194758

الحكومة تعتزم اقتراض 7 مليار و569 مليون دينار في موازنة العام المقبل

1545299659910

الحكومة تجني 26 مليون دينار من رسم التلفزيون المدرج على فاتورة الكهرباء