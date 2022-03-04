تسهيل عبور 718 أردنيا وعائلاتهم من أوكرانيا إلى دول الجوار

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الجمعة، تسهيل إجراءات عبور 718 أردنيا وعائلاتهم، على المعابر الحدودية بين أوكرانيا ودول حدودية.

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وبحسب وزارة الخارجية خرج 310 أشخاص نحو رومانيا، 175 نحو بولندا، و118 نحو سلوفاكيا، و81نحو هنغاريا، و34 إلى مولدوفا.



وأكدت الخارجية أنه تمّ "تأمين أبنائنا وعائلاتهم بكافة أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، وتأمين احتياجاتهم والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة، ووصل إلى الأردن‬⁩ 232 شخصاً قادمين من أوكرانيا عِبر ⁧‫بودابست‬⁩ وبوخارست‬⁩ و ⁧‫وارسو‬⁩."



