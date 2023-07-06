65 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة - وصلت نسبة حجوزات فنادق العقبة لفئة 5 نجوم خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي إلى 65%، مقابل 59% في البحر الميت ، و55 % في عمان، و 32% في البتراء وفق جمعية الفنادق الأردنية.



وقالت الجمعية لـ "الوكيل الإخباري" إن نسب الإشغال في فنادق فئة 4 نجوم، في العقبة 62 %، والعاصمة عمّان 47%، فيما كانت في البحر الميت 41% أما البتراء 28%.



" أما فنادق فئة 3 نجوم بلغت نسبة الأشغال 63% في العقبة و 52% في العاصمة عمان ، فيما كانت النسبة في البتراء 11% ."

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