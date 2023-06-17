نادي أبناء الثورة العربية بالعقبة يحتفل بالاستقلال ويوم الجيش

الوكيل الاخباري - أقام نادي أبناء الثورة العربية الكبرى، احتفالا بذكرى الاستقلال ويوم الجيش، ضمن فعاليات صيف الأردن في ساحة الثورة العربية الكبرى بمدينة العقبة.



وتضمن الاحتفال مسيرة حاشدة انطلقت من ميدان الشريف الحسين بن علي، وسط المدينة، رفع المشاركون فيها علم الأردن وصور الهاشميين، وبالتزامن مع ذلك بدأت فعاليات صيف الأردن من خلال فقرات فنية أحيتها موسيقات القوات المسلحة، وأغان وأناشيد وطنية قدمتها فرقتا كورال الجامعة الأردنية والعقبة للفنون الشعبية.

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