%65.2 نسبة النجاح العامة في امتحان الشامل 2024

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، اليوم الخميس، نتائج امتحان الشامل للدورة الشتوية ٢٠٢٤.



ووفقاً للعجلوني بلغ عدد المشتركين بامتحان الشامل بدورته الحالية 6320 طالب وطالبة تقدم منهم 6311 بورقة أو اكثر ، وتوزعوا على 53 كلية جامعية وجامعية متوسطة اشرفت عليهم جامعة البلقاء التطبيقية في 90 تخصص جامعي .



وتابع العجلوني خلال مؤتمر صحفي ان عدد الطلبة الناجحين بلغ 4121 طالب وطالبة ، و عدد الطلبة الراسبين 2199 بكافة الاوراق ، لتبلغ نسبة الناجح العامة 65.2 % وهي ضمن نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل مقارنة في الدورات السابقة .

اضافة اعلان



واشار العجلوني انه تغيب عن الامتحان 9 طلاب فقط بجميع اوراقه وتم ضبط 14 مخالفة اثناء الامتحان .