خطة أمنية تدخل حيز التنفيذ اليوم تزامناً مع اعلان نتائج التوجيهي والشامل

الوكيل الإخباري-

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اكدت ادارات الامن العام بدء تفعيل الخطة المرورية اليوم تزامناً مع اعلان نتائج تكميلية التوجيهي والشامل وبدء دوام طلبة المدارس الخاصة على كافة الطرق الخارجية للمملكة والعاصمة .وبينت ادارات الأمن العام خلال التقرير المروري ان كوادرها على اتم الاستعداد للتعامل مع اي مخالفات خطرة على كافة طرق المملكة كالمسير على شكل مواكب واعاقة حركة السير واخراج الاجسام من المركبات .ووجهت ادارات الامن العام رسالة الى المواطنين بالتعبير عن فرحهم بشكل سليم وبما يضمن انسيابية الحركة المرورية والبعد عن المخالفات الخطرة .واضافت ان الحركة المرورية صباح اليوم تشهد نشاطاً بانسيابية تزامناً مع عودة طلبة المدارس الخاصة الى مدارسهم ، ونوهت إلى أهمية حصول سائقي الحافلات على التراخيص اللازمة وضرورة فحص المركبات المخصصة لنقل الطلاب .