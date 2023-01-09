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65.3% نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل للدورة الشتوية

الإثنين، 09-01-2023 10:20 ص

65.3% نسبة النجاح العامة في الامتحان الشامل للدورة الشتوية

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الوكيل الاخباري- عقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل"، أحمد العجلوني، مؤتمراً صحفياً اعلن فيه نتائج امتحان "الشامل".اضافة اعلان


وقال العجلوني إن نسبة النجاح بلغت 65.3%

وأشار إلى أن عدد المشتركين للامتحان الشامل في الدورة الشتوية 5704 طالبا وطالبة تقدم منهم بورقة او أكثر 5687 توزعوا على 51 كلية تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية في 88 برنامج دراسي.

وأضاف أنه تغيب عن الامتحان 17 طالبا وطالبة وتم ضبط 18 مخالفة أثناء الامتحان .

ونوه إلى أن الأسئلة كانت ضمن مستوى التوزيع المعياري من حيث مستوى الصعوبة.

 




 

 


 

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