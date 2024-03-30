السبت 30-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مظاهرات بتل أبيب للإطاحة بحكومة نتنياهو

عاجل مصير النواب بيد الملك والحكومة مرهونة بالزمن وموعد الانتخابات

بيان صادر عن حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني

وزارة العدل: 13 ألف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

وسائل إعلام تكشف تطورات محادثات الهدنة في غزة

الأردن يدعو لفتح الحدود والمعابر البرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

منظمة الصحة العالمية تكشف تطورات الواقع الصحي في غزة

الاحتلال يدمر مقر بلديتي البريج والزوايدة في غزة

شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي متواصل في خان يونس

الاحتلال استولى على 27 ألف دونم من أراضي الضفة بعد العدوان على غزة

السبت، 30-03-2024 08:56 م

1208 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

1711215659212


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم السبت، 1208 طنا.

اضافة اعلان


وقالت بلدية إربد الكبرى، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار 800 طن، 207 أطنان فواكه، 69 طن ورقيات، و80 طن مشكل ما بين الفواكه والخضار.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 45 و85 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشا، والزهرة 15 و35 قرش، والبطاطا بين 35 و60 قرشا والبندورة بين 12 و25 قرشا، والخيار بين 35 و50 قرشا، والخيار بين 30 و45 قرشا، والكوسا بين 35 و55 قرشا، والسبانخ بين 12 و17 قرشا، إضافة الى التفاح الأخضر الذي يتراوح سعره ما بين 60 و80 قرشا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202426112257119715992

عاجل مصير النواب بيد الملك والحكومة مرهونة بالزمن وموعد الانتخابات

000

بيان صادر عن حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني

1711821028413

إربد: ندوة حول التغير المناخي وتأثيره على المياه والقطاع الزراعي

1711820913065

توزيع الكهرباء تطلق حملة "افعل الخير في شهر الخير" بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد

main_image5dca684fc59d4

وزارة العدل: 13 ألف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

qViOUn906VYHNqVYLnDhgiAWEH3rPjqGomQWtAqJ

إطلاق ملتقى اليوبيل الفضي في عجلون

أخبار متعلقة
407848779_741738361327986_8075351168656505314_n

عمومية الممرضين تقر التقرير الإداري والمالي للعام 2023

1711215659212

702 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

1711215659212

841 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

1711215659212

1153 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

محمد-نبي-الله

حوارية في إربد بعنوان نبينا قدوتنا

20751_4_1618679649

مخالفة 20 منشأة تجارية في إربد منذ بداية رمضان