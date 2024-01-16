7 اصابات بحادثي تصادم وتدهور خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية مع حادثي تصادم وتدهور خلال 24 ساعة الماضية نتج عنهم 7 اصابات بين المتوسطة والبسيطة .



واوضحت الدوريات خلال التقرير المروري انه وقع حادث تصادم على طريق البتراء في محافظة اربد بين 5 مركبات نتج عنه 5 اصابات بين المتوسطة والبسيطة تم اسعافهم الى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي .

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واشارت انه تم تعليل سبب الحادث بالوقوف على جزء من مسرب الطريق بشكل يعيق حركة السير وعدم اخذ الاحتياطات اللازمة من قبل السائقين .



واضافت انها تعاملت مع حادث تدهور لمركبة على جسر عنيزة باتجاه الجنوب نتج عنه اصابتين تم اسعافهم من قبل كوادر الدفاع المدني

