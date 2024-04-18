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الخميس، 18-04-2024 01:48 م

70 % انخفاض حجوزات صالات الأفراح بعيد الفطر مقارنة بالعام الماضي

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

 

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قال نقيب قاعات وصالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات الجديدة "تحت التأسيس"، مأمون المناصير، ان نسب اشغال الصالات انخفض هذا العيد بمعدل 70 % عن ذات الفترة من العام الماضي مشيرا بان الاسباب تعود لارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع اسعار الذهب بشكل كبير .


وأوضح المناصير لـ "الوكيل الإخباري" أن صالات الافراح في العاصمة نظمت نحو 12-15 حفلة، وهو رقم أقل من المعدل الطبيعي الذي كان يصل إلى 35 حفلة خلال عطلة العيد العام السابق .


ولفت المناصير ان نسب الاشغال خلال الاسبوع الحالي ما زالت متواضعة متوقعا نشاطها في الايام القادمة .


واشار المناصير ان هناك 900 صالة افراح في عموم المملكة

 




 

 


 

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