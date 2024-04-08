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الإثنين، 08-04-2024 02:44 م

تحديد دوام تلفريك عجلون في العيد وتعديل على العطلة

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الوكيل الإخباري - ليلى القرشي

أكد المدير العام للمناطق التنموية يوسف عرفات أن تلفريك عجلون سيستقبل الزوار خلال عطلة عيد الفطر السعيد.اضافة اعلان


وأوضح عرفات اليوم الاثنين بتصريح لـ "الوكيل الإخباري" أن تلفريك عجلون سيستقبل الزوار خلال أيام العيد من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الرابعة والنصف، مشيرا إلى أنه تم التحضير لفعاليات خلال أيام العيد وتوفير أماكن لعب للأطفال والرسومات والكاريكاتير والبازار.

وأضاف عرفات أن الحركة على التلفريك كانت متواضعة خلال شهر رمضان.

ونوه عرفات أنه ابتداءً من بعد العيد سيعمل التلفريك كافة الأيام باستثناء يوم الثلاثاء الأول من كل شهر لأغراض الصيانة الاحترازية.

 




 

 


 

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