كشف ظروف امكانية رؤية هلال العيد في الأردن بعد مغيب اليوم

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

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أكد المتخصص في فيزياء الفلك وعلوم الفضاء ورئيس قسم الفيزياء في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي الطعاني أن جميع الظروف و المعطيات الفلكية وصورة هلال شوال التي تم رصدها من مرصد الفلك الدولي تشير إلى إمكانية رؤية هلال شوال في الأردن مساء اليوم الثلاثاء.



وعلق الطعاني بحديث لـ"الوكيل الإخباري" على صورة هلال شوال التي التقطت من إربد، مؤكداً بأنها صورة حقيقية للهلال بوجود الشمس حيث يتم التقاطها من خلال تقنية لتجميع الضوء، في حين لا يعترف بها من الناحية الشرعية ولكن يستدل بها على ثبوت وجود الهلال في الأفق.



وأضاف أنه بالاستناد للصورة التي تم التقاطها في تمام الساعة 8:22 صباح اليوم الثلاثاء فإن عمر الهلال من لحظة تولده مساء أمس الاثنين وحتى صباح اليوم نحو 12 ساعة.



وأشار الطعاني إلى أنه من شروط تحري الهلال أن يكون الاقتران قبل المغيب وأن يكون مغيب الهلال بعد فترة وجيزة من غروب الشمس .



وبين أن جميع المعطيات الفلكية تدل على إمكانية رؤية الهلال مساء اليوم الثلاثاء في الأردن إذ سيكون عمر الهلال من لحظة تولده وحتى المغيب نحو ٢٢ ساعة و ارتفاعه فوق الأفق ١٢ درجة بمعدل ١٢ سم و بُعده عن الشمس ١١ درجة باتجاه اليمين وشكل الهلال سيكون مثل حرف الباء (قوس الهلال متجهاً للأعلى والجزء المضاء من الهلال سيكون باتجاه اليمين باتجاه الشمس).



وأوضح أنه هناك 6 محطات لرصد الهلال في المملكة بعد مغيب شمس اليوم.

