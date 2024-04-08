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الإثنين، 08-04-2024 11:48 ص

المطاعم : طلب متوقع على حلويات العيد واستقرار أسعارها

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

قالت نقابة المطاعم والحلويات أن المحلات استعدت لتلبية طلبات المواطنين من حلويات العيد وان أسعار معمول العيد ستكون ضمن المتعارف عليها دون ارتفاعات لهذا العام.

وأوضحت النقابة لـ "الوكيل الإخباري"، ان سعر كيلو معمول التمر يتراوح بين 5 إلى 8 دنانير للكيلو، وسعر معمول الجوز من 8 إلى 14 دينار للكيلو، وسعر معمول الفستق الحلبي من 13 إلى 18 دينار للكيلو.

وأشارت الى أن الجودة ومدخلات الإنتاج هي التي تحكم السعر، حيث يتم التركيز على جودة المنتج وتكاليفه والمواد المستخدمة. 

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وأوضحت أن هناك أصنافًا تجارية تُقدم في بعض المخابز والمحال الشعبية، وأصنافًا أكثر جودة معدة بالسمن وأنواع فاخرة من الطحين والسميد والمكسرات، بالإضافة إلى أنه يتم إعداد المنتج يدويًا بالكامل أو باستخدام قوالب وغيرها.

ولفتت النقابة أن بعض محلات الحلويات تشهد عروضا ومنافسة واضحة لاستقطاب الزبائن وخلق حركة تجارية في ظل الطلب المتواضع حتى الآن.

 




 

 


 

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