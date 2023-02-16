الخميس 16-02-2023
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الخميس، 16-02-2023 09:42 ص

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

البنك المركزي (3)


الوكيل الإخباري - أعلن البنك المركزي، نيابة عن الحكومة، طرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار أردني.

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ووفقا للإصدار رقم (02) لعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، فإن تاريخ استحقاق سندات الخزينة 200 مليون دينار سيكون في 19 شباط من العام 2033.


وأظهر الإصدار تاريخ المزاد سيكون اليوم الخميس، 16 شباط 2023، وتاريخ التسوية في 19 من الشهر الجاري.


وتعتبر سندات الخزينة أوراقا مالية ذات قيمة معينة، تلجأ الحكومات والشركات إليها للحصول على السيولة المالية لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل.

 


 




 

 


 

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