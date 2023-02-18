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السبت، 18-02-2023 03:02 م

محافظ البنك المركزي: الجهاز المصرفي الأردني قوي

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الوكيل الإخباري - أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس أن الاقتصاد الأردني يسير باتجاه التعافي.

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وقال شركس خلال رعايته "القمة المصرفية الأردنية لعام 2023" التي عقدتها جمعية البنوك في الأردن، وجمعت القيادات المصرفية في المملكة، اليوم السبت، إن الاقتصاد الأردني يمضي قدما باصلاحات اقتصادية على مستويات عدة، مكنته من مواجهة التحديات المحلية والاقليمية باقتدار عالي، ويتجاوب مع متطلبات المرحلة بمرونة كبيرة.


وأشار إلى قوة الجهاز المصرفي الأردني وقدرته على التعامل مع مختلف المستجدات وتنامي دوره الفاعل في الاقتصاد الوطني، وسيره وفق اعلى درجات الحاكمية والإدارة الرشيدة، الأمر الذي جعلته يواصل أداءه بفعالية وايجابية عالية في الاقتصاد الوطني.

 




 

 


 

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