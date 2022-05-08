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الأحد، 08-05-2022 11:32 ص

708 مخالفة بيئية خلال عطلة العيد

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الوكيل الإخباري - تعاملت الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة مع 708 قضية بيئية خلال عطلة عيد الفطر السعيد بحسب مديرها العميد منهل الحجرات.

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وقال العميد الحجرات عبر أثير إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، إنه تم ضبط المخالفين واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

 

وأضاف أنه تم تأمين المواقع السياحية والأثرية بالإضافة إلى مرافقة المجموعات السياحية والاستجابة للملحوظات المتعلقة بالمجموعات والمنشآت السياحية على مدار الساعة من قبل كوادر الإدارة.


وأشار الحجرات إلى أن عدد زوار المواقع السياحية والأثرية بلغ 109664 زائر في حين بلغ عدد زوار مدينة العقبة 220600 زائر، فيما وصل عدد المجموعات السياحية إلى 424 مجموعة تضمنت 7707 سائح وسائحة.

 

وبيّن أنه تم التعامل مع العديد من القضايا الأمنية والمخالفات السياحية والمرورية حيث تم بلغت نسبة التسديد 100%.

 

 




 

 


 

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