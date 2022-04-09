السبت 09-04-2022
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السبت، 09-04-2022 12:19 ص

الأشغال تتعامل مع تجمع للرمال على جوانب طريق الجفر - المدورة

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الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر مديرية أشغال معان، اليوم الجمعة، مع تجمع للرمال على جوانب طريق الجفر - المدورة.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والإتصال، إن كوادرها العاملة في الميدان قامت بإزالة الرمال الناتجة عن الرياح النشطة التي شهدها طريق الجفر - المدورة، حفاظا على سلاسة الحركة المرورية على الطريق، مؤكدة أن الملاحظة لم تؤثر على سلاسة الحركة على الطريق.


وثمنت الوزارة، جهود الكوادر العاملة في الميدان على ضمان سلاسة الحركة المرورية على الطرق، مشيدة بجهود الشركاء في مديرية الأمن العام على التنسيق الدائم والمستمر مع الوزارة لضمان تقديم الخدمات للمواطنين.

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