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الخميس، 31-03-2022 09:48 م

8 تحذيرات من الامن العام للمواطنين

الامن


الوكيل الاخباري - دعا الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الإخوة المواطنين في حال الخروج للتنزه إلى ضرورة انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية  : 

1 . اختيار المكان المناسب والآمن لسلامة المتنزهين والابتعاد عن المناطق الخطرة المطوقة بلافتة تحذيرية.

2. مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من المسطحات المائية تجنباً لوقوع حوادث الغرق .

3. عدم السباحة في المسطحات المائية غير المخصصة لهذه الرياضة كالبرك الزراعية والسدود وقنوات المياه والالتزام بالإرشادات التحذيرية الموجودة بالقرب منها .

4. الابتعاد عن أماكن الإعشاب الكثيفة التي قد تكون مرتعاً للزواحف كالأفاعي والعقارب .

 5. مراقبة الأطفال أثناء ممارستهم اللعب ومنعهم من تسلق الأشجار والمقاطع الصخرية والاقتراب من الآبار المهجورة حفاظاً على سلامتهم .

6. الحذر عند عملية إشعال وإطفاء النار وعدم ترك مصادر الإشتعال بأيدي الأطفال .

 7. الاهتمام بسلامة الأطعمة وحفظها بطريقة صحية آمنة تجنباً لحوادث التسمم .

8- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

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