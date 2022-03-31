8 تحذيرات من الامن العام للمواطنين

الوكيل الاخباري - دعا الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الإخوة المواطنين في حال الخروج للتنزه إلى ضرورة انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية :



1 . اختيار المكان المناسب والآمن لسلامة المتنزهين والابتعاد عن المناطق الخطرة المطوقة بلافتة تحذيرية.



2. مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من المسطحات المائية تجنباً لوقوع حوادث الغرق .



3. عدم السباحة في المسطحات المائية غير المخصصة لهذه الرياضة كالبرك الزراعية والسدود وقنوات المياه والالتزام بالإرشادات التحذيرية الموجودة بالقرب منها .



4. الابتعاد عن أماكن الإعشاب الكثيفة التي قد تكون مرتعاً للزواحف كالأفاعي والعقارب .



5. مراقبة الأطفال أثناء ممارستهم اللعب ومنعهم من تسلق الأشجار والمقاطع الصخرية والاقتراب من الآبار المهجورة حفاظاً على سلامتهم .



6. الحذر عند عملية إشعال وإطفاء النار وعدم ترك مصادر الإشتعال بأيدي الأطفال .



7. الاهتمام بسلامة الأطعمة وحفظها بطريقة صحية آمنة تجنباً لحوادث التسمم .



8- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.

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