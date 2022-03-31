8 تحذيرات من الامن العام للمواطنين

الوكيل الاخباري - دعا الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الإخوة المواطنين في حال الخروج للتنزه إلى ضرورة انتهاج السلوك السليم وذلك من خلال إتباع النصائح والإرشادات التالية :
1 . اختيار المكان المناسب والآمن لسلامة المتنزهين والابتعاد عن المناطق الخطرة المطوقة بلافتة تحذيرية.
2. مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من المسطحات المائية تجنباً لوقوع حوادث الغرق .
3. عدم السباحة في المسطحات المائية غير المخصصة لهذه الرياضة كالبرك الزراعية والسدود وقنوات المياه والالتزام بالإرشادات التحذيرية الموجودة بالقرب منها .
4. الابتعاد عن أماكن الإعشاب الكثيفة التي قد تكون مرتعاً للزواحف كالأفاعي والعقارب .
5. مراقبة الأطفال أثناء ممارستهم اللعب ومنعهم من تسلق الأشجار والمقاطع الصخرية والاقتراب من الآبار المهجورة حفاظاً على سلامتهم .
6. الحذر عند عملية إشعال وإطفاء النار وعدم ترك مصادر الإشتعال بأيدي الأطفال .
7. الاهتمام بسلامة الأطعمة وحفظها بطريقة صحية آمنة تجنباً لحوادث التسمم .
8- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة