80% نسبة إنجاز بيت الشباب في المفرق

الوكيل الاخباري - بلغت نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء مبنى بيت شباب المفرق 80 بالمئة، وفقا لمدير شباب المفرق الدكتور عمر الغويري.



وقال الغويري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن المشروع الذي بلغت قيمة عطائه 600 ألف دينار، يتوقع إنجازه نهاية العام الحالي، لاسيما في ظل تخصيص 75 ألف دينار من موازنة المديرية للعام الحالي.



وأوضح أن المشروع يتألف من طابقين يشتملان على صالات وقاعات بمساحة ألف متر مربع، ما يشكل إضافة نوعية لخدمة شباب في محافظة المفرق.

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