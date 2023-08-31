الخميس 31-08-2023
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الخميس، 31-08-2023 03:35 م

78% حجوزات فنادق 5 نجوم في البحر الميت بعطلة نهاية الأسبوع

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الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، اليوم الخميس، إن نسب إشغال الفنادق ارتفعت نهاية الأسبوع الحالي من 31 آب -1 ايلول بشكل لافت وخاصة في منطقة البحر الميت .

وأضاف هلالات لـ " الوكيل الإخباري" أن نسب اشغال فنادق فئة الخمس نجوم في البحر الميت وصلت الى 78% ، فيما كانت نسبة الاشغال العام لمختلف الفئات في فنادق البحر الميت 67% .

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اما في باقي المناطق بلغت نسبة اشغال الفنادق : خمس نجوم / مختلف الفئات – بالترتيب على النحو التالي :  (عمان: 62%  /  53%) ، (البترا: 51% ، 34%) ، (العقبة: 63% ، 61%)

 




 

 


 

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