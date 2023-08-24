%90 نسبة حجوزات فنادق فئة 5 نجوم في العقبة مع نهاية الأسبوع

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، اليوم الخميس، إن نسب إشغال الفنادق ارتفعت نهاية الأسبوع الحالي من 24 -26 آب الحالي بشكل لافت.



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وأضاف هلالات لـ " الوكيل الإخباري" أن نسب اشغال الفنادق من كل الفئات في البحر الميت وصلت إلى 66%، وفي عمّان 58%، والبترا 28% والعقبة 68%.



وبيّن أن فنادق (فئة الخمسة نجوم) في عمّان وصلت نسب الإشغال فيها 65%، وفي العقبة 90%، والبحر الميت 80%، والبترا 48%.



وحول فنادق (فئة الأربعة نجوم) وصلت نسب الإشغال فيها بالعاصمة عمّان إلى 60%، وفي العقبة إلى 58%، والبحر الميت إلى 52% والبترا إلى 21%.



والفنادق (فئة الثلاثة نجوم) وصلت نسب الإشغال في عمّان إلى 50%، والبترا إلى 16%، والعقبة إلى 57% .



