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الخميس، 07-09-2023 03:40 م

64 % حجوزات فنادق 5 نجوم في البتراء بعطلة نهاية الأسبوع

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الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها حسين هلالات، اليوم الخميس، إن نسب إشغال الفنادق ارتفعت نهاية الأسبوع الحالي بشكل لافت وخاصة في منطقة البحر الميت والبتراء  .اضافة اعلان


وأضاف هلالات لـ " الوكيل الإخباري" أن نسب اشغال فنادق فئة الخمس نجوم في البحر الميت وصلت الى 82 % ، فيما كانت نسبة الاشغال العام لمختلف الفئات في فنادق البحر الميت 79% .

وبلغت نسب اشغال فنادق فئة الخمس نجوم في البتراء  وصلت الى 64 % ، فيما كانت نسبة الاشغال العام لمختلف الفئات في فنادق البتراء  49 % .

اما في باقي المناطق بلغت نسبة اشغال الفنادق : خمس نجوم / مختلف الفئات – بالترتيب على النحو التالي :  (عمان: 64%  /  58%) ، (العقبة: 58% ، 60%)

واشار هلالات  ان مدينة البتراء تشهد موسم الذروة لوجود مجموعات سياحية من مختلف الجنسيات اضافة الى فعاليات الماراثون الصحراوي الدولي المقام فيها  حيث بلغ عدد المشاركين 400 شخص مما يساهم بارتفاع نسب اشغال الفنادق في المنطقة .

 




 

 


 

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