%83.24 من المترشحين للانتخابات المحلية ذكور



الوكيل الاخباري - تقدم 4212 مترشحا ومترشحة بطلبات ترشّح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان وذلك حتى يوم الثلاثاء، وفق بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب.



وشكل الذكور المترشحون نسبة 83.24%، بعد تقدم 3506 أشخاص بطلباتهم، مقابل 706 مترشحات.



وينتهي موعد الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان الأربعاء، بعد أن حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أيام 7/8/9 من شهر شباط/ فبراير الحالي موعدا للترشح.

اضافة اعلان