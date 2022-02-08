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الثلاثاء، 08-02-2022 06:26 م

%83.24 من المترشحين للانتخابات المحلية ذكور

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الوكيل الاخباري - تقدم 4212 مترشحا ومترشحة بطلبات ترشّح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان وذلك حتى يوم الثلاثاء، وفق بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب.

وشكل الذكور المترشحون نسبة 83.24%، بعد تقدم 3506 أشخاص بطلباتهم، مقابل 706 مترشحات.

وينتهي موعد الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان الأربعاء، بعد أن حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أيام 7/8/9 من شهر شباط/ فبراير الحالي موعدا للترشح.

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