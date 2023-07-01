%85 نسبة الحجوزات في فنادق محمية ضانا خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري-

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شهدت المواقع السياحية في محافظة الطفيلة، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حركة نشطة لا سيما محمية ضانا والمحيط الحيوي.وقالت مديرة سياحة المحافظة، خلود الجرابعة، إن نسبة الحجوزات في فنادق محمية ضانا، خلال عطلة العيد بلغت 85%، مشيرة أنه إلى جانب الإقبال على محمية ضانا فإن مواقع: حمامات عفرا المعدنية والبربيطة والسلع والمعطن، شهدت حركة نشطة لافتة خلال الأيام الماضية.إلى ذلك نفذت الأجهزة الرسمية في الطفيلة خطتها الإدارية لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكل يسر وسهولة، وتوفير أجواء من الراحة والأمان لمرتادي المواقع السياحية بالمحافظة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.وقال نائب محافظ الطفيلة أحمد الزهير، إن غرفة عمليات رئيسة في دار المحافظة عملت على مدار الساعة لإدامة تقديم الخدمات الرئيسة من قبل الدوائر المعنية، واستقبال شكاوى المواطنين، وترتيب مناوبات لمحطات المحروقات والمخابز ومراكز توزيع الغاز والصيدليات.