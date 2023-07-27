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الخميس، 27-07-2023 10:58 ص

88 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

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الوكيل الإخباري - بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" للسياحة الداخلية، منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، قرابة 88 ألف مشارك وبمشاركة 2195 حافلة يرافقهم أدلاء،

وقال مساعد الأمين العام في وزارة السياحة والآثار مدير برنامج أردننا جنة هشام الشخاترة إن الوزارة تعكف حاليا على تنفيذ نسخة جديدة من البرنامج.

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ولفت إلى أن النسخة الجديدة ستكون أكثر جذباً وأوسع انتشاراً، والتركيز بها سيكون على الوجهات الأقل اقبالاً، حيث سيجري اشراك وإدماج المجتمعات المحلية في البرنامج.

وأطلقت وزارة السياحة برنامج أردننا جنة في أيار 2019 بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.


 




 

 


 

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