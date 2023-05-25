95 %حجوزات مزارع المملكة خلال يومي الخميس والجمعة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال رئيس اتحاد أصحاب المزارع، محمد الساكت إن نسبة حجوزات المزارع خلال يومي العطلة الخميس والجمعة بلغت 95% بمناسبة عطلة عيد الاستقلال الـ 77 .
وأضاف الساكت اليوم الخميس لـ"الوكيل الإخباري" أن نسبة حجوزات المزارع تتوزع بين البحر الميت والتي تعتبر الأكثر إقبالاً ويليها جرش ومن ثم السلط وعمان منوهاً أن جميع مزارع تصنيف ( A ) في منطقة الغور محجوزة.
وحول الأسعار لفت أن حجوزات المزارع يوم الجمعة تتراوح من 150 دينار إلى 250 دينار بحسب تصنيف المزارع .
علماً أن 1200 مزرعة لغاية الآن منضمة في اتحاد أصحاب المزارع .