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الخميس، 22-12-2022 03:10 م

95.5 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين الأردن و عُمان في 9 أشهر

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، مع وفد استثماري عُماني، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسلطنة عُمان.اضافة اعلان


وحسب بيان لغرفة صناعة عمان، اليوم الخميس، استقبل الجغبير وفدا يمثل جهاز الاستثمار العُماني، وعدداً من الشركات العٌمانية العاملة في قطاع الاتصالات، والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والموانئ، والذي يزور الأردن لمتابعة مخرجات زيارة الملك عبدالله الثاني الأخيرة للسلطنة، وما انبثق عنها من توصيات لتعزيز فرص الاستثمار المشترك في مختلف المجالات.

ودعا الجغبير إلى التركيز على المزايا ذات الأهمية النسبية لدى البلدين، لتكون هذه الاستثمارات تكاملية وتصب في مصلحة البلدين، مشيراً إلى مزايا المناخ الاستثماري الجاذب الذي يتمتع به الأردن، وما جرى توقيعه من اتفاقيات تجارة حرة فتحت أسواق أكثر من مليار مستهلك حول العالم للصادرات الأردنية.

 




 

 


 

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