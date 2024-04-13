971 مليون دينار دفعها أردنيون عبر اي فواتيركم الشهر الماضي

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

بيّن تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) أنه تم دفع مبلغ 971 مليون دينار من خلال نظام اي فواتيركم، شهر آذار الماضي، في الاردن.وأشار التقرير، إلى أن عدد الحركات التي نفذت من خلال النظام بلغت 5 مليون و140 ألف حركة، وعدد مستخدمي النظام بلغ 4 مليون و220 ألف مستخدم، مع وجود 534 مفوتر، يقدمون 1780 خدمة.وحول نظام "كليك" بين التقرير أن عدد مستخدمي النظام بلغ 1 مليون و330 ألف مستخدم، وتم تنفيذ 5 مليون 290 ألف حركة بقيمة مالية بلغت 808 ملايين دينار.وفيما يخص المحافظ الالكترونية، أوضح أن عدد مستخدمي المحافظ بلغ 2 مليون و250 ألف مستخدم، وتم تنفيذ 3 مليون و900 ألف حركة، بقيمة مالية بلغت 400 مليون دينار .