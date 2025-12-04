الخميس 2025-12-04 10:14 م

أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات

الخميس، 04-12-2025 08:31 م
الوكيل الإخباري- بلغت أسعار الغاز الطبيعي الآجلة لشهر كانون الثاني المقبل أعلى مستوى لها عند 5.046 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر كانون الأول 2022، مع تأثر الغرب الأوسط والساحل الشرقي في الولايات المتحدة بموجة برد قارسة.اضافة اعلان


وقفزت أسعار الغاز الطبيعي في الربع الرابع بنسبة تقارب 50 بالمئة، في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب ربع سنوية منذ الربع الأول من عام 2022، وخلال العام ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 36 بالمئة بعد أن ارتفعت بنسبة 45 بالمئة في عام 2024، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).

وتشير التطورات الحالية إلى أن موجة الطلب الشتوي القوية، مع الضغط المستمر من الصادرات القياسية، أصبحت تتغلب على أي زيادات في الإنتاج، لتتحول أنظار السوق في الوقت الحالي نحو سرعة تآكل الفائض في المخزونات خلال الأسابيع المقبلة.
 
 


