أسعار الغاز الطبيعي تصل إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات

وقفزت أسعار الغاز الطبيعي في الربع الرابع بنسبة تقارب 50 بالمئة، في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب ربع سنوية منذ الربع الأول من عام 2022، وخلال العام ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 36 بالمئة بعد أن ارتفعت بنسبة 45 بالمئة في عام 2024، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).
وتشير التطورات الحالية إلى أن موجة الطلب الشتوي القوية، مع الضغط المستمر من الصادرات القياسية، أصبحت تتغلب على أي زيادات في الإنتاج، لتتحول أنظار السوق في الوقت الحالي نحو سرعة تآكل الفائض في المخزونات خلال الأسابيع المقبلة.
