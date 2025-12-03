الأربعاء 2025-12-03 02:28 م

انخفاض أسعار الذهب واستقرار الدولار عالميا

الذهب واستقرار الدولار عالميا
تعبيرية
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب 1 بالمئة بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وجني الأرباح.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4204.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض أكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.


ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.9 بالمئة إلى 4235.50 دولار للأوقية.
واستقر الدولار بينما انصب التركيز على عملات أخرى، في وقت بدأ فيه المستثمرون الرهانات على أن تخفيضات الفائدة الأميركية ستضغط على الدولار في العام المقبل.


ولامس الدولار الأسترالي في التعاملات الصباحية أعلى مستوى له في 3 أسابيع عند 0.6576 دولار قبل أن يتراجع قليلا بعد أن جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أقل قليلا من المتوقع.


وتخطى اليورو خلال الليل متوسطه المتحرك لمدة 50 يوما بعد أن جاء التضخم في منطقة اليورو أعلى بقليل من التوقعات، وجرى تداوله عند 1.1629 دولار في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية.

 
 


