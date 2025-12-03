انخفاض أسعار الذهب واستقرار الدولار عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب 1 بالمئة بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وجني الأرباح.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4204.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض أكثر من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.



ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.9 بالمئة إلى 4235.50 دولار للأوقية.

واستقر الدولار بينما انصب التركيز على عملات أخرى، في وقت بدأ فيه المستثمرون الرهانات على أن تخفيضات الفائدة الأميركية ستضغط على الدولار في العام المقبل.



ولامس الدولار الأسترالي في التعاملات الصباحية أعلى مستوى له في 3 أسابيع عند 0.6576 دولار قبل أن يتراجع قليلا بعد أن جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أقل قليلا من المتوقع.