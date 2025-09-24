ارتفاع أسعار النفط عالميا مع انخفاض مخزونات الخام الأميركية

05:35 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير انخفاض مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، مما عزّز الشعور السائد في السوق بنقص المعروض.





وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا إلى 67.90 دولارًا للبرميل، وزادت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتًا إلى 63.69 دولارًا.



وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولار للبرميل، الثلاثاء، مع تعثّر اتفاق استئناف الصادرات من إقليم كردستان العراق، مما أوقف شحنات النفط عبر خط الأنابيب من الإقليم إلى تركيا، على الرغم من الآمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الجمود، إذ طلب منتجان رئيسيان ضمانات لسداد الديون.



وسيُستأنف، بموجب الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان وشركات النفط، تصدير الخام الذي يقارب 230 ألف برميل يوميًّا، وقد توقفت تدفقات خطوط الأنابيب منذ آذار 2023.



وفي وقت لاحق من اليوم، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.



وقالت مصادر إن البيانات أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام 3.82 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أيلول، وتراجع مخزونات البنزين 1.05 مليون برميل، وارتفاع مخزونات نواتج التقطير 518 ألف برميل.



ومن المقرر صدور بيانات الطاقة الرسمية للحكومة الأميركية، الأربعاء، والتي من المتوقع أن تُظهر ارتفاعًا في مخزونات النفط الخام والبنزين، وانخفاضًا محتملاً في مخزونات نواتج التقطير.