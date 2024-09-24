الثلاثاء 2024-09-24 03:05 م
 
 

ارتفاع أسعار النفط عالميا وسط المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط

حقل نفطي
حقل نفطي
الثلاثاء، 24-09-2024 01:14 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط المخاوف من اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط واحتمالات تأثير عاصفة مدارية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على الإنتاج في الولايات المتحدة التي تعد أكبر منتج للخام في العالم.

اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني 21 سنتًا، مسجلة 74.11 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، لشهر تشرين الثاني 24 سنتًا، لتصل إلى 70.61 دولار.


وأغلق الخامان، أمس الاثنين، على انخفاض مخاوف بشأن الطلب، ومن المتوقع أن يواجه ساحل الخليج بالولايات المتحدة خطر اجتياح إعصار بحلول نهاية الأسبوع.

 

بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

مجموعة من معتقلي قطاع غزة

فلسطين 1200 معتقل من غزة في سجن "النقب" يواجهون التعذيب والتنكيل

تعبيرية

أخبار محلية اختتام الألعاب الرياضية السابعة لمدارس الصم

تعبيرية

طب وصحة البلغم الأبيض.. متى يجب استشارة الطبيب بسببه؟

شرطة الاحتلال تعتقل شاب فلسطيني

فلسطين شرطة الاحتلال تعتقل صيدلياً فلسطينياً بسبب خاتم !

جانب من قصف الاحتلال للأراضي اللبنانية

عربي ودولي روسيا تحذر من زعزعة لاستقرار المنطقة بسبب هجمات إسرائيل على لبنان

من آثار القصف

عربي ودولي الإسرائيليون يبحثون عن ملاجئ

جانب من اللقاء

أخبار محلية اختتام دورة صناعة المحتوى الرقمي في العقبة



 

الأكثر مشاهدة