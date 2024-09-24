ارتفاع أسعار النفط عالميا وسط المخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني 21 سنتًا، مسجلة 74.11 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، لشهر تشرين الثاني 24 سنتًا، لتصل إلى 70.61 دولار.
وأغلق الخامان، أمس الاثنين، على انخفاض مخاوف بشأن الطلب، ومن المتوقع أن يواجه ساحل الخليج بالولايات المتحدة خطر اجتياح إعصار بحلول نهاية الأسبوع.
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