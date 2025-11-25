الدولار يتراجع متأثرا بتعليقات المركزي الأميركي

05:57 ص

الوكيل الإخباري- انخفض الدولار، الاثنين، في وقت يقيم فيه المستثمرون تعليقات تميل إلى التيسير النقدي من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عززت توقعات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل وحدت من ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية. اضافة اعلان





مع ذلك، ارتفع الدولار مقابل الين بينما يترقب المستثمرون مؤشرات على عمليات شراء حكومية من طوكيو لوقف تراجع العملة اليابانية.



وفي تداولات منتصف اليوم، ارتفع اليورو 0.1% مقابل العملة الأميركية إلى 1.1526 دولار، مما دفع مؤشر الدولار إلى الانخفاض 0.1% إلى 100.15 نقطة.



وتراجع الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.1% إلى 0.8079 فرنك.



وواصل الدولار انخفاضه بشكل طفيف بعد أن قال عضو مجلس الاحتياطي كريستوفر والر الاثنين إن البيانات المتاحة تُظهر أن سوق العمل الأميركية لاتزال ضعيفة بما يكفي لتبرير خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية في التاسع والعاشر من أيلول.