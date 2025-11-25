الثلاثاء 2025-11-25 11:57 ص
 

الدولار يتراجع متأثرا بتعليقات المركزي الأميركي

عملات ورقية من الدولار الأميركي
عملات ورقية من الدولار الأميركي
 
الثلاثاء، 25-11-2025 05:57 ص
الوكيل الإخباري-   انخفض الدولار، الاثنين، في وقت يقيم فيه المستثمرون تعليقات تميل إلى التيسير النقدي من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عززت توقعات خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل وحدت من ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية.اضافة اعلان


مع ذلك، ارتفع الدولار مقابل الين بينما يترقب المستثمرون مؤشرات على عمليات شراء حكومية من طوكيو لوقف تراجع العملة اليابانية.

وفي تداولات منتصف اليوم، ارتفع اليورو 0.1% مقابل العملة الأميركية إلى 1.1526 دولار، مما دفع مؤشر الدولار إلى الانخفاض 0.1% إلى 100.15 نقطة.

وتراجع الدولار مقابل الفرنك السويسري 0.1% إلى 0.8079 فرنك.

وواصل الدولار انخفاضه بشكل طفيف بعد أن قال عضو مجلس الاحتياطي كريستوفر والر الاثنين إن البيانات المتاحة تُظهر أن سوق العمل الأميركية لاتزال ضعيفة بما يكفي لتبرير خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية في التاسع والعاشر من أيلول.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غرق عشرات خيام النازحين جراء الأمطار في مواصي خان يونس جنوبي غزة

فلسطين غرق عشرات خيام النازحين جراء الأمطار في مواصي خان يونس جنوبي غزة

ا

أخبار محلية شركس: سعر صرف الدينار الأردني ثابت.. والاقتصاد يواصل النمو

أعلنت سلطة وادي الأردن حالة الطوارئ المتوسطة نظرا للحالة الجوية وهطول أمطار وتشكّل السيول في مجاري الأودية، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية. وقالت السلطة في بيان لها الثلاثاء أنها اتخذت جميع

أخبار محلية سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة وتحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

كوادر الدفاع المدني في مدرسة كفر رحتا الأساسية للبنين

أخبار محلية تعليق الدوام في مدرسة كفر رحتا الأساسية للبنين نتيجة صاعقة رعدية

تعبيرية

أخبار محلية 91.3 % نسبة تركيب عدادات الكهرباء الذكية في المملكة

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

زخات من أمطار الخير الاثنين في هذه المناطق

الطقس تطورات الحالة الجوية وتساقط الامطار في المملكة

بنك الإسكان ينظم فعالية رسم جدارية فنية في العقبة للتوعية بأهمية البيئة الصحية ودعم جهود مكافحة السرطان

أخبار الشركات بنك الإسكان ينظم فعالية رسم جدارية فنية في العقبة للتوعية بأهمية البيئة الصحية ودعم جهود مكافحة السرطان



 
 



الأكثر مشاهدة