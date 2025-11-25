ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4141.49 دولار لـ (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ 14 تشرين الثاني الحالي، بعدما زاد 1.8 بالمئة أمس الاثنين.
