ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- واصل الذهب تسجيل مكاسبه اليوم الثلاثاء وصولا الى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع بعد توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في كانون الأول المقبل.

