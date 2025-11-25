الثلاثاء 2025-11-25 07:24 م
 

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الحكومة توافق على اتفاقية لاستغلال الذهب والمعادن في أبو خشيبة
الثلاثاء، 25-11-2025 12:38 م

الوكيل الإخباري-    واصل الذهب تسجيل مكاسبه اليوم الثلاثاء وصولا الى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع بعد توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية في كانون الأول المقبل.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4141.49 دولار لـ (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ 14 تشرين الثاني الحالي، بعدما زاد 1.8 بالمئة أمس الاثنين.

 
 
