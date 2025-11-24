تراجع احتمالات خفض الفائدة في كانون الأول

10:10 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت احتمالات خفض الفائدة في كانون الأول من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وفقا لأداة فيدوتش التابعة لسي.إم.إي.





ووفق الأداة انخفضت احتمالية خفض سعر الفائدة الشهر المقبل إلى 69% الاثنين، بعد أن قفزت إلى 74% في الجلسة السابقة.