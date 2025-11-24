تراجع احتمالات خفض الفائدة في كانون الأول

ووفق الأداة انخفضت احتمالية خفض سعر الفائدة الشهر المقبل إلى 69% الاثنين، بعد أن قفزت إلى 74% في الجلسة السابقة.
-
أخبار متعلقة
-
النفط عالميا يتراجع مع اقتراب محادثات السلام الأوكرانية من التوصل إلى حل
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
تقرير عالمي يكشف أعلى الدول مديونية في 2025
-
تراجع الإسترليني بشكل طفيف مقابل الدولار واليورو
-
انخفاض أسعار البن عالميا عقب إلغاء ترامب الرسوم الجمركية على البرازيل
-
الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي خلال أكثر من شهر
-
أسهم الأسواق الناشئة في آسيا تتجه لأسوأ أسبوع منذ نيسان
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا