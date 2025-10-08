ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي أكثر من 250 نقطة

واستقر مؤشر "داو جونز" الصناعي، عند 46601 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 39 نقطة ليصل إلى 6753 نقطة.
الى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، بأقل من دولار ليصل إلى 62.40 دولار للبرميل الواحد.
