ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي أكثر من 250 نقطة

11:47 م

الوكيل الإخباري- ارتفع، اليوم الأربعاء، مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 255 نقطة ليصل إلى 23043 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.12 في المائة. اضافة اعلان



واستقر مؤشر "داو جونز" الصناعي، عند 46601 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 39 نقطة ليصل إلى 6753 نقطة.

الى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، بأقل من دولار ليصل إلى 62.40 دولار للبرميل الواحد.

