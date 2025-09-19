الجنيه الإسترليني يتراجع وعوائد السندات ترتفع

02:07 م

الوكيل الإخباري- شهدت الأسواق المالية في لندن صباح اليوم، ضغوطاً ملحوظة عقب صدور بيانات المالية العامة في المملكة المتحدة، والتي كشفت عن زيادة الاقتراض الحكومي بأكثر من المتوقع.





ووفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية، تراجع الجنيه الإسترليني بنحو نصف سنت ليصل إلى 35ر1 دولار، بعد أن كان قد بلغ في وقت سابق من الأسبوع أعلى مستوى له في شهرين.



كما تعرضت السندات الحكومية البريطانية لضغوط بيعية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس ليسجل 7ر4 بالمائة مقارنة بـ 66ر4 بالمئة في إغلاق الأمس. وبدورها، ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار مماثل لتصل إلى 54ر5 بالمئة.

