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الذهب ينخفض عالمياً بعد تأجيل ترامب قراراه الحاسم .. إليك التفاصيل

ذهب
ذهب
 
الجمعة، 20-06-2025 10:03 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب اليوم متأثرة بإعلان واشنطن تأجيل قرارها التدخل في المواجهة بين إسرائيل وإيران، وتقترب من تسجيل أول تراجع لها في 3 أسابيع.اضافة اعلان


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية، بحلول الساعة 08:45 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.75% إلى 3345.68 دولارًا للأونصة، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.22% إلى 3366.40 دولارًا للأونصة.

وجاء التراجع بعد تصريحات من البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الصراع الإسرائيلي الإيراني خلال الأسبوعين المقبلين.

وساعدت هذه الخطوة في تبديد بعض المخاوف في السوق بشأن احتمال وقوع هجوم أميركي على إيران، خاصة بعد أن أشارت مجموعة من التقارير إلى ذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع.

روسيا اليوم
 
gnews

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