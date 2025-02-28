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انخفاض أسعار الذهب عالميا

تتجه أسعار الذهب نحو أول خسارة أسبوعية هذا العام، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح من موجة صعود قياسية، وسط تزايد القلق بشأن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس دونالد ترمب، والتي عززت قوة الدولار الأميركي
الذهب
الجمعة، 28-02-2025 10:18 ص

الوكيل الإخباري-   تتجه أسعار الذهب نحو أول خسارة أسبوعية هذا العام، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح من موجة صعود قياسية، وسط تزايد القلق بشأن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس دونالد ترمب، والتي عززت قوة الدولار الأميركي.

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وبحسب موقع "بلومبيرغ" الاقتصادي، تداول الذهب بالقرب من 2875 دولاراً للأونصة، بعدما أغلق منخفضاً بنسبة 1.3 بالمئة أمس الخميس، متأثراً بتصريحات ترمب بأن التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك ستُنفذ في 4 آذار المقبل، وأنه سيفرض رسوماً إضافية على الواردات الصينية.
وارتفع الدولار الأميركي بنسبة 0.7 بالمئة، مما جعل المعدن النفيس أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، نظراً لتسعيره بالدولار.


وجاء انخفاض الذهب في الأيام الأخيرة بعد أن دفع الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 2956.19 دولار للأونصة يوم الاثنين الماضي.


وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2,875.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:11 صباحاً في سنغافورة، متجهاً إلى تراجع أسبوعي بنحو 2 بالمئة.


وبالنسبة للمعادن الأخرى، انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 31.45 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 1.2 بالمئة إلى 954.05 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.6 بالمئة إلى 921 دولاراً.

 
gnews

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