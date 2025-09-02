انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 176 نقطة ليصل إلى 21279 نقطة، كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 44 نقطة ليصل إلى 6415 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، ليصل الى 65.62 دولار للبرميل الواحد.
