انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- انخفضت، اليوم الثلاثاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، ولليوم الثالث على التوالي؛ حيث انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 249 نقطة، ليصل إلى 45295 نقطة.

وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 176 نقطة ليصل إلى 21279 نقطة، كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 44 نقطة ليصل إلى 6415 نقطة.



إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس"، ليصل الى 65.62 دولار للبرميل الواحد.