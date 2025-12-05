روسيا تخفض رسوم تصدير الحبوب إلى الصفر

الوكيل الإخباري- حدّدت روسيا رسوماً صفرية على صادرات الحبوب بدءاً من العاشر من كانون الأول، في ظل تراجع الأسعار العالمية للحبوب.

وأشارت إلى أن الخطوة تعكس توجّه موسكو لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية وتخفيف الأعباء على الشركات المصدّرة خلال موسم يتّسم بضغوط سعرية واسعة.