السبت 2025-12-06 12:05 ص

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
تعبيرية
الجمعة، 05-12-2025 11:42 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الجمعة بنسب مختلفة، وارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس" ليصل إلى 60.08 دولار للبرميل.

اضافة اعلان


وقبيل إغلاق السوق المالية، اليوم، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، حوالي 150 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 75 نقطة.


وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 20 نقطة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب بقرار الجمعية العامة الذي يمدّد ولاية (أونروا)

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

روسيا تخفض رسوم تصدير الحبوب إلى الصفر

أسواق ومال روسيا تخفض رسوم تصدير الحبوب إلى الصفر

أنهت الأسهم الأوربية تعاملات اليوم الجمعة على تباين ملحوظ بين مكاسب في بعض المؤشرات وضغوط في أخرى، وذلك مع ترقب المستثمرين اجتماع بنك الاتحاد الفدرالي المقرر الأسبوع المقبل. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأو

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها الأسبوعية على تباين

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

أخبار محلية الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

ولي العهد عبر انستغرام: لحظة تاريخية نعيشها اليوم

أخبار محلية ولي العهد: لحظة تاريخية نعيشها اليوم

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم جنين بالضفة المحتلة

النعيمات ورفاقه في تحدٍ تاريخي أمام ميسي في المونديال

أخبار محلية النعيمات ورفاقه في تحدٍ تاريخي أمام ميسي في المونديال



 
 



الأكثر مشاهدة