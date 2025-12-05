ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وقبيل إغلاق السوق المالية، اليوم، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، حوالي 150 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 75 نقطة.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 20 نقطة.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
