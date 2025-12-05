ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الجمعة بنسب مختلفة، وارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس" ليصل إلى 60.08 دولار للبرميل.

وقبيل إغلاق السوق المالية، اليوم، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، حوالي 150 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 75 نقطة.